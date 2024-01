Anklager ved endnu ikke, om dom mod 61-årig kvinde skal ankes

I dag faldt der dom i sag om en 61-årig kvinde, der var dømt for uagtsom manddrab efter hun påkørte en fireårig pige og hendes mor. Pigen døde senere af sine kvæstelser.

Den 61-årige blev idømt betinget fængsel i 30 dage, men skal ikke fuldbyrde fængselsstraffen, hvis hun ikke begår noget strafbart i en prøvetid på et år. Derudover skal hun for at undgå fængsling udføre 40 timers samfundstjeneste.

En straf, som anklager Brian Dybdahl, endnu ikke kan fortælle, om de vil anke.

- Vi vil nu bruge de næste dage til at læse dommen og til at overveje spørgsmålet om, hvorvidt vi vil anke. Det er for tidligt at sige noget om endnu, siger anklager Brian Dybdahl.

Hvordan ser du som anklager på rettens straf i dag?

- Det springende punkt i den her sag var, hvorvidt at det færdselsuheld, der skete, skete fordi den tiltalte var syg eller lignende. Og der kom retten frem til, at selvom det var bevist, at hun havde noget flimmer for øjnene, så var det ikke i en sådan grad, at man kunne sige, at det var det, der var årsagen til færdselsuheldet. Hvis retten havde fulgt vores påstand, så er der fast praksis på, at så er det minimum tre års fængsel, man idømmes, fortæller Brian Dybdahl.

