Arkivskab med personfølsomme dokumenter stjålet fra borgerservice

Mellem 300 og 400 dokumenter med personfølsomme data forsvandt fra borgerservice i Svendborg Kommune, da indbrudstyve natten mellem 22. og 23. december stjal et arkivskab.

Arkivskabet indeholdt vielses- og prøvelsesattester med personfølsomme oplysninger om flere end 870 borgere, som 30. december blev orienteret om tyveriet via et brev i deres e-boks.

Læs også Strømmen er tilbage efter mere end 12 timers afbrydelse i Odense

Ifølge Birgit Bondesen, der er afdelingsleder for borgerservice i Svendborg Kommune, har kommunen ventet med at orientere de pågældende borgere, til der var fuldt overblik over dokumenterne i sagen.

- Vi har villet sikre os, at vi ikke risikerede at skrive ud til de forkerte borgere, siger Birgit Bondesen.

Har oprettet hotline

Tyveriet blev opdaget om morgenen 23. december, da de ansatte på borgerservice opdagede, at en rude var slået ind og det cirka en meter høje arkivskab stjålet. Derudover var der ikke spor efter indbruddet.

- Vores antagelse er, at de er gået direkte efter det skab, siger Birgit Bondesen.

Hvis man har det i sit hjerte at aflevere det tilbage, vil vi meget gerne have det tilbage Birgit Bondesen, afdelingsleder borgerservice i Svendborg Kommune

I forbindelse med tyveriet har Svendborg Kommune oprettet en hotline, så de berørte borgere kan få svar på deres spørgsmål i weekenden 2. og 3. januar, hvor kommunen ellers har lukket.

- Vi har lavet den her ekstraordinære mulighed for at imødekomme de henvendelser, der måtte være fra borgerne, siger Birgit Bondesen.

Skade er sket

Tyveriet af arkivskabet har kommunen meldt til Fyns Politi, men det er op til de enkelte at anmelde tyveriet af de bortkomne dokumenter ved at følge retningslinjerne på borger.dk.

- Datatabet er sket. Selvom vi finder et intakt skab på en parkeringsplads, er der sket brud på datasikkerheden, siger Birgit Bondesen.

Læs også Den ultrasvære nytårsquiz: Hvor godt husker du 2020?

Indbruddet og det stjålne arkivskab betyder, at opbevaring af den slags dokumenter nu skal revurderes.

- Vi har dyb beklagelse til overs for, at det her er sket. Vi skal i gang med en risikovurdering på ny. Det er en opgave, der ligger foran os i det nye år, siger Birgit Bondesen, der understreger, at skabet kun blev brugt til midlertidig opbevaring af dokumenterne.

Vil gerne have skabet igen

Selvom tabet af persondata er sket, håber Birgit Bondesen på, at skabet vil blive returneret til kommunen. Udover dokumenterne indeholdt skabet et lille beløb fra medarbejdernes personalekasse.

- Hvis man har det i sit hjerte at aflevere det tilbage, vil vi meget gerne have det tilbage, siger hun.

I det nye år skal kommunen i gang med at genskabe de stjålne dokumenter. De pågældende borgere, der har fået et brev i deres e-boks, kan henvende sig til kommunens hotline 2. og 3. januar mellem klokken 10.00 og 14.00 eller i kommunens øvrige åbningstid.

Læs også Årets største historier på Fyn - som intet har med corona at gøre