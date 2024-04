Arriva affejer fynsk tog-kritik - fungerer i Jylland

Arrivas nye Lint-tog på Svendborgbanen har i år et-års-jubilæum, men det er noget, som især kørestolsbrugere og gangbesværede nok ikke har lyst til at fejre. Togene har nemlig så stor afstand til perron, at man ikke kan komme ind, hvis man har hjul under sig.

Sidste år blev Arriva gjort opmærksom på problemet fra flere handicappede på Fyn, der bruger Svendborgbanen, og de støttende og forargede kommentarer væltede ind på Facebook.

Men Arriva har ikke gjort noget for at løse problemet, og at læse ud fra den kommentar, de har sendt til TV 2 Fyn på mail, skal gangbesværede personer som Ann-Mari Raahauge nok ikke forvente, at det bliver nemmere for dem at tage toget i fremtiden.

"Det er selvfølgelig ærgerligt, hvis nogle vælger toget fra, fordi der er kommet lige så langt mellem tog og perron, som der er i Jylland. Når man laver kollektiv trafik, er man altid nødt til at arbejde ud fra devisen; bedst for flest. Og på Svendborgbanen er vi lykkedes med noget, der har været en udfordring i årevis: nemlig at stabilisere punktligheden. Det er til gavn for rigtig, rigtig mange passagerer."