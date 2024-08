Bådtoiletter mistænkes for at sprede bæ-bakterier

Men ved at teste samme dag, kan kommunen sammenholde resultaterne, og det giver et overblik over, om der er tale om et større problem eller - som i tilfældet med Elsehoved Strand - en lokal forurening.

- Skyldes det meget regn, vil der være flere kloakudløb, der lukker noget ud, men det er der ikke tale om her. Det lader til at være meget specifikt i det her område på det her tidspunkt, forklarer Mette Serup og fortæller videre:

- Sidst var det Lundeborg, det gik ud over, og der kunne vi heller ikke finde ud af, hvor forureningen kom fra, hvorfor vi gik ud fra, at det skyldtes en tømning af et toilet fra en båd i nærheden.



Stor udskiftning i vandet

Ligesom resten af de fynske kommuner står analysevirksomheden ALS Denmark for at foretage og teste badevandet ved strandene. Hen over sommerperioden bliver det typisk til seks tests ved en række udvalgte badestrande, mens de såkaldte badepunktsstrande testes oftere.