Banker har fortsat vinden i ryggen: Rigtig pæn vækst i Fynske Bank

Det imponerende resultat sker på trods af corona, og på trods af at mange erhvervskunder har valgt hjælpepakker fremfor bankfinansiering.

Ifølge banken har man haft en pæn kundefremgang, og banken kan prale af, at man topper den årlige imageundersøgelse i Region Syddanmark i kategorierne troværdighed og god rådgivning.

Undersøgelsen gennemføres af Finanswatch og Wilke.

Ifølge administrerende direktør Petter Blondeau er der tale om et meget tilfredsstillende resultat, som dog pyntes af, at banken har tilbageført lidt mere end 23 millioner kroner fra nedskrivninger, der ikke har udløst tab alligevel.

- Vi står tilbage med et regnskab, som vi rettelig kan være stolte af i et år, hvor pandemien og de medfølgende restriktioner og indgreb igen har påvirket bankens aktivitetsniveau. Vi mærker helt naturligt, at hjælpepakkerne påvirker eksempelvis vores erhvervsudlån. Så jeg hæfter mig ved, at vi alligevel har skabt et meget tilfredsstillende resultat og ikke mindst, at vi efter nogle udfordrende år igen ser en positiv udvikling i vores udlån, siger Petter Blondeau.

Fynske Bank forventer i 2022, at koncernen vil levere et overskud på mellem 40 og 50 millioner kroner.