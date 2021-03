Beboere skulle koge vandet - men deres drikkevand var ikke forurenet

Der blev tirsdag konstateret en risiko for forurening med e-colibakeriter i drikkevandet hos 2.700 husstande i Svendborg Øst, men nye prøver viser onsdag, at vandet er rent.

Læs også Svendborg kan blive vært for nyt kæmpearrangement

Beboerne i området skal derfor ikke længere koge vandet inden brug, oplyser Svendborg Kommune i en pressemeddelelse.

- Jeg er lettet over, at der ikke er tale om en forurening af drikkevandet. Vi kan konstatere, at indikationen på e-coli i vandprøven skyldes en fejl i vores analysesystem. Vi er naturligvis kede af de gener, vores kunder har oplevet, men håber på forståelse for, at vi ikke kan tage nogen chancer med drikkevandet, siger Gry Tully Robsahm, der er anlægschef hos Vand og Affald.

Giv besked til din nabo

Vand og Affald har onsdag eftermiddag informeret de fleste af beboerne i området om, at de ikke længere skal koge vandet.

- Vi opfordrer derfor til, at man giver beskeden videre til sin nabo. Man kan også orientere sig på vores hjemmeside, som vi opdaterer løbende, siger Gry Tully Robsahm.

Det var en af Vand og Affalds egenkontroller, der tirsdag viste indhold af e-colibakterier, og som derfor udløste kogeanbefalingerne. Seks andre egenkontroller, der blev taget samme dag, viste ikke nogen tegn på forurening.