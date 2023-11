Bekræftet: Morten Olsen stopper i GOG

Morten Olsen stopper i GOG, det bekræfter klubben her til formiddag.

“Vi har truffet en beslutning om, at gå hver til sit, da det er det bedste for holdet og for klubben. Hvis man ikke har 100% tillid til hinanden, kan man ikke have et ordenligt samarbejde, og selv om det er en beklagelig situation, er det en nødvendig beslutning, som jeg har fuld opbakning til fra bestyrelsen, for at alle parter kan komme videre,” udtaler GOG-direktør Kasper Jørgensen til klubbens hjemmeside.



Playmakeren, der er noteret for mere end 100 landskampe, kom tilbage klubben til 2020. Han startede sin karriere tilbage i 2003 i den sydfynske klub.