Bente vil sætte dagsorden i Svendborg: - Det er synd, når vi skal kigge på det i 100 år

- Der er behov for en debat om, hvad vi gør med byen, siger Bente Krohn, der er opvokset og bor i Svendborg.

Hun mener, at bygherrer har for meget magt til at bestemme over byens arkitektioniske udtryk.

Derfor har hun, ligesom 146 andre fynboer, skrevet til TV 2 Fyn, fordi hun ønsker at sætte dagsordenen inden kommunalvalget 16. november.

- Jeg synes, der er vigtigt, at man i meget højere grad får borgerne i tale, så det ikke kun bliver en samtale mellem politikere og embedsmænd, siger Bente Krohn.



Sammenhæng mellem by og havn

Svendborg er en gammel middelalderby, og derfor undrer Bente Krohn sig over, hvordan det kan være, at kommunen tilllader, at der opføres bygninger, som ifølge hende spiller dårligt sammen med den gamle by.



- Det er synd, når vi skal kigge på det i 100 år

Det nyopførte boligområde ved Jessens Moles, fremhæver hun som et eksempel på, når byggeri ikke går i spænd med omgivelserne.