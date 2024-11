Berygtet sted blandt lokale - kostede kvinde livet

Anders Rasmussen kører ofte selv i det sving, hvor der fredag skete en ulykke som kostede en ældre kvinde livet. Han fortæller at der ofte er situationer, hvor det er tæt på at gå galt.

- Jeg synes der skulle være et skilt om, at der er et farligt sving forude. Når man kommer fra Gudme mod Gudbjerg er der ingen problemer, men den anden vej er det ikke så godt, siger han.

Han tog selv til ulykkesstedet efter ulykken, da han frygtede det var hans egne bekendte der var involveret.

- Jeg tænkte lige præcis det var i det her sving, og det var det så også. Vi kender lige præcis det her sving, alle os der færdes i området, siger han.