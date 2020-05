Bilejers påtale fik unge til at slå og sparke

En hændelse på Langeland har ført til, at en ung mand er blevet anholdt og sigtet for særlig farlig vold, oplyser Fyns Politi.

Onsdag aften opdagede en ejer af en bil i Rudkøbing, at nogle unge var trådt op på hans bil. Men da han påtalte det, reagerede de voldeligt, oplyser vagtchefen ved Fyns Politi.

De tildelte ham ifølge politiet både slag og spark. Og da en anden mand kom til, blev han ifølge politiet udsat for et lignende angreb.

Det lykkedes for politiet at foretage to anholdelser i sagen.

Den ene, en 16-årig dreng, er blevet løsladt efter afhøring, mens en ung mand på 18 år torsdag fremstilles for en dommer i Retten i Svendborg.

Her ønsker anklagemyndigheden, at dommeren skrider til varetægtsfængsling.

Sigtelsen drejer sig om vold af særlig farlig karakter. Det skyldes, at der ifølge politiet blev foretaget spark mod hovedet.

Fyns Politi leder torsdag efter en tredje ung i sagen.