Bilist endte på hovedet i skoven

Onsdag eftermiddag kort før klokken 16 skred en bil ud i et sving på Skovsbovej i Svendborg.

Bilisten ramte et træ, hvorefter bilen fløj rundt og landede på taget.

Læs også Fejl i sygedagpengebrev: Forvirrede modtagere kimer kommune ned

Vagtchef ved Fyns Politi Hans Jørgen Larsen har endnu ikke fået oplyst alder på bilisten, men han kan dog fortælle, at han ikke er kommet alvorligt til skade.

- Da vi når frem, var han allerede ude af bilen, fortæller vagtchefen.

Kort efter uheldet udbrød der brand under bilens kølerhjelm. Ifølge Hans Jørgen Larsen gik der kortvarigt ild i bilens olie.

Brandvæsnet var hurtig til at få ilden under kølerhjelmen under kontrol. Bilisten kom ikke alvorligt til skade under uheldet. Foto: Christian Thøgersen