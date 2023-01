Bjarne frygter, telefonmast smadrer huspriserne

- Jeg synes ikke, det er et kønt syn.

50 meter fra Bjarne Nielsens hus i Gudme, skal der stå en 42 meter høj telefonmast, hvis det står til TDC og Svendborg Kommune.

Det fik han besked om i sin e-Boks i fredags.

- Den dag huset skal sælges, så taber det da værdi, siger Bjarne Nielsen og tilføjer:

- Folk vil da ikke bo op og ned af en mast, hvis de kan slippe.



En anden nabo til den kommende telemast, er Gudme-fyrstens hal - et fortidsmindemærke, der altså nu skal have en telemast som nabo.

- Det kan jeg ikke forstå, siger Bjarne Nielsen.

Forventer protester

Ifølge formanden for plan- og lokalsamfundsudvalget i Svendborg Kommune, Arne Ebsen, er masten dog et nødvendigt onde i et digitalt samfund.

- Jeg forstår dog til fulde, at der nogle i umiddelbar nærhed, der kan føle sig generet af den.

- De her master er ikke nogen pryd lige godt hvor, de er placeret henne, siger udvalgsformanden, der peger på, at danskernes store mobil- og internetforbrug kræver, at alle borger skal have adgang til det.



Fem placeringer er i alt blevet undersøgt til masten i Gudme. Placeringen ved Bjarnes og Gudme-fyrstens hal var dog klart den bedste.

Nu er telemastens placering sat i høring af kommunen i fire uger.

En høring som Bjarne Nielsen har tænkt sig at gøre brug af.

- Jeg vil da give min klage, der er ikke andet at gøre, siger han.

Lokalrådet Landsbyklyngen fortæller til TV 2 Fyn, at det også forventer protester i forbindelse med telemastens placering.

Ikke fredet

Ifølge arkæolog ved Svendborg Museum Katrine Baisgaard Juul kommer fortidsmindet ikke til at kunne bremse telemast-planerne.

- Selvom hele området her er et kulturarvsareal, betyder det altså ikke, at det er fredet. Det betyder bare, at der er nogle flere regler, siger Katrine Baisgaard Juul.

Blandt andet skal der mere grundige undersøgelser til, før man kan begynde at bygge på stedet. Tidligere er der gjort flere fund i Gudme.

- Det har simpelthen været den vildeste magtstruktur her på Fyn fra år 200 til 600, siger Katrine Baisgaard Juul om Gudme-fyrstens hal.

Bjarne Nielsen håber, at kommunen vil genoverveje mastens placering.

- Vi skal ikke bremse det hele, men hvorfor kan man for eksempel ikke bygge den henne ved gavlen af bygningen, siger han og peger på GOG's haller, der også bliver nabo til telemasten.

Netop GOG har ingen problemer med telefonmasten. En klub, der har været igennem mesterskaber, fester, traditioner og en katastrofal konkurs de seneste 50 år.