Bjørn Brandenborg spændt på resultatet: - Det begynder at snurre i kasketten

Bjørn Brandenborg (S) er til valgfest i Svendborg, hvor det er tydeligt at mærke, at nerverne sidder ude på tøjet.

- Jeg er spændt, og så er jeg også glad. Socialdemokratiet står til og få cirka hver fjerde stemme i Danmark, formentlig lidt mere på Fyn, og det er jo rigtig godt, men jeg er også mega spændt. Det er et meget, meget tæt løb, og vi ved endnu ikke, hvordan det ender, siger den sydfynske socialdemokrat

Den seneste exitpoll viser, at det røde flertal ser ud til at forsvinde, og for Bjørn Brandenborg begynder spændingen snart at være for meget.

- Det begynder at snurre i kasketten. Nu vil jeg gerne kende resultatet, siger Bjørn Brandenborg.

Regering over midten

Selvom politikeren fra Sydfyn gerne så et endnu større socialdemokrati, er han på ingen måde afvisende for at danne regering over midten sammen med Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne.

- Vi er gået til valg på en regering over midten, og det er stadig udgangspunktet. Natten er ung, og de her resultater kan nå at ændre sig meget endnu. Jeg håber stadig på en større fremgang til Socialdemokratiet, siger Bjørn Brandenborg

- Nu skal vi feste, vi skal puste ud og vi skal hygge os. Vi skal drikke en iskold fadøl, og skåle over, at vi har givet den alt, vi overhovedet kunne, siger han.