Blandet modtagelse af indrejse-regler: - Det er lidt fjollet

- Det var ikke så tosset.

Steen Jørgensen, indehaver af Carlsberg Camping ved Svendborg, sidder i sin sofa og følger nøje med i fredagens pressemøde om genåbning af Danmarks grænser.

Som indehaver af en campingplads kan han se fraværet af tyske turister tydeligt på sin bundlinje, og derfor var genåbningen til nabolandet mod syd gode nyheder.

Knap havde lettelsen indfundet sig, før statsminister Mette Frederiksen (S) fulgte op med en særlig detalje, der fik dæmpede rusen.

- Den rejsende skal have booket mindst seks overnatninger. Det kan være i et sommerhus, på en campingplads, et hotel eller lignende, lyder det fra fjernsynet.

Det udløser et mindre grynt fra Steen Jørgensen i sofaen.

Hvad tænker du om udmeldingen?

- Det er lidt fjollet ... Det, der er pragtfulgt ved at være campist, er, at man kan køre ud og sige: "Skal vi til højre eller skal vi til venstre"? En campist sidder ikke og planlægger et område eller en plads hjemmefra. Det er kun dem, der ligger op langs den jyske vestkyst, siger Steen Jørgensen.

- Men det skal de så åbenbart til nu, tilføjer han.

Rejsebranchen: - Det er uhørt

Mens Steen Jørgensen kan byde turister velkommen 15. juni, så er den store taber rejsebranchen.

Det vurderer TV 2/Fyns erhvervsredaktør, Ole Frank Rasmussen.

- Rejsebranchen var ude tidligere i dag med en klar besked: "Det her er en katastrofe", siger han.

Sammen med grænsen til Tyskland bliver grænserne til Norge og Island også åbnet. Men Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser til resten af verdens lande.

Dermed er der lange udsigter til sommer under sydens sol.

- Når man ikke kan sende turister til Middelhavet men kun til Tyskland og Norge, så er det ikke godt nyt for dem (rejsebranchen, red.), tilføjer Ole Frank Rasmussen.

Danmarks Rejsebureau Forening udsendte en pressemeddelelse kort efter statsministerens pressemøde, der kritiserede beslutningen om at holde grænserne lukket.

- Jeg havde ikke forestillet mig en så vidtgående beslutning. At man kun tillader rejser til Tyskland, Norge og Island er uhørt, selv i en coronatid, siger administrerende direktør Lars Thyier i pressemeddelelsen.

- Med regeringens tidligere udmelding om at sikre, at der fortsat er en dansk rejsebranche på den anden side af coronakrisen, er det nu fuldstændig essentielt, at regeringen straks kommer med en fuld statsstøtteordning til branchen som mindst skal række året ud, tilføjer han.

- Hvad skal der ske efter de seks dage?

Spørger man Steen Jørgensen, burde man have fordel ved at komme fra landområdet med lavere smittetryk.

- Vi har jo alle sammen dokumenter, der viser, hvor vi er fra. Hvorfor siger man ikke, at dem, der har postnumre i områder med højt smittetryk i udlandet ikke må komme ind i landet? I stedet for at man hele tiden siger, at vi skal tage hensyn til en hel masse mennesker og ikke udpeger dem, der udgør en risiko, siger han.

Statsministerens udmelding har rejst flere spørgsmål ved campingplads-ejeren.

- Hvad så når de seks dage er gået? Skal de så køre ud af landet, booke og køre ind igen? Jeg kan ikke se forskellen i, at man kommer til den danske grænse med sin campingvogn, og at man ankommer med sin campingvogn og en booking, siger han.

Grænserne til Tyskland, Norge og Island åbner 15. juni.

For resten af Europa og verden frarådes som minimum fortsat alle ikke-nødvendige rejser. Det sker foreløbigt frem til 31. august.