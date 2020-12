Børnelæger: Uhensigtsmæssigt med fødsler på Svendborg Sygehus

Det er uhensigtsmæssigt, at politikerne i Region Syddanmark fastholder, at kvinder kan føde på Svendborg Sygehus. Det mener formanden i Dansk Pædiatrisk Selskab, Klaus Birkelund Johansen.

- Det er uhensigtsmæssigt og i den fremtidige dialog med Sundhedsstyrelsen, vil vi blive med at gøre opmærksomhed på de uhensigtsmæssigheder, siger Klaus Birkelund Johansen.

Læs også Vedtaget: Svendborg Sygehus beholder fødeafdeling

Ifølge Sundhedsstyrelsens anbefalinger, skal der på sygehuse med fødsler være obstetrikere og gynækologer. Derudover skal der også være mulighed for at få en pædiater (børnelæge) til stede inden for få minutter. På Svendborg Sygehus er der specialer i gynækologi og obstetrik, men der er ikke nogen børneafdeling eller børnelæger.

- Vi mener, at der skal være mulighed for pædiatrisk opbakning ved fødsler. Regionerne bør følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Der er behov for pædiater ved akut påvirkede børn, slår Klaus Birkelund Johansen fast.

Bredt flertal bag

På Svendborg Sygehus er der hvert år mellem 700 og 900 fødsler. Cirka 10 procent af dem bliver overført til Odense Universitetshospital, fordi der er brug for yderligere hjælp.

Formand for sundhedsudvalget i Region Syddanmark, Poul-Erik Svendsen (S), er sammen med et bredt flertal i regionsrådet enige om at fastholde den nuværende model for fødsler på Svendborg Sygehus.

Vi mener, at der skal være mulighed for pædiatrisk opbakning ved fødsler. Regionerne bør følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Der er behov for pædiater ved akut påvirkede børn. Klaus Birkelund Johansen, Fmd., Dansk Pædiatrisk Selskab

- Vi er helt trygge ved den model, som vi har valgt. Her vælger de fødende kvinder at føde på Svendborg Sygehus, fordi det er et mindre sted, eller fordi de bor tættere på. Det er fuldstændig lige så sikkert for dem, der føder i Svendborg som for dem, der føder på OUH, siger Poul-Erik Svendsen.

Formanden for børnelægerne i Danmark mener, at alle fødesteder bør leve op til Sundhedsstyrelsens krav.

- Vi anerkender, at regionerne gør, hvad de kan for at sikre, at fødslerne på Svendborg Sygehus foregår på en betryggende måde, men vi fastholder, at de bør følge de anbefalinger, som Sundhedsstyrelsen kommer med, siger Klaus Birkelund Johansen.

Alle har krav på samme tilbud

Alle partier i Region Syddanmark bortset fra Liberal Alliance bakker op om at bevare det nuværende fødselstilbud på Svendborg Sygehus.

- Nærhed og tryghed er vigtige ting, og vi har netop lyttet til fagligheden ved, at vi laver nogle skarpe visitationsregler, så komplicerede fødsler bliver sorteret fra og i stedet foregår på OUH. Sundhedsstyrelsen tillader også hjemmefødsler, så hvorfor skulle man ikke kunne føde på Svendborg Sygehus, siger Poul-Erik Svendsen.

Læs også Læger kritiserer bevarelsen af omdiskuteret fødeafdeling

Uanset hvor et barn bliver født, så har det krav på det samme tilbud, mener formanden for børnelægerne. Derfor er det uhensigtsmæssigt, at man bevarer det nuværende fødselstilbud på Svendborg Sygehus, det mener Klaus Birkelund Johansen.

- Vi ved godt, at de gør en del for at screene gravide, så risikoen for at føde på Svendborg Sygehus minimeres. Men vi mener, at alle har krav på samme høje tilbud, siger Klaus Birkelund

Sundhedsstyrelsen vil ikke stille op til interview om sagen, men skriver følgende svar i en mail til TV 2 Fyn:

- Sundhedsstyrelsen skal ifølge Sundhedsloven rådgive regionerne om deres sundhedsplaner, herunder fødeområdet. Denne rådgivning vil Sundhedsstyrelsen selvfølgelig fortsætte, men styrelsen har ingen kommentarer til den konkrete sag.