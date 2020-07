Borgmester sikrer bedre renter til udsatte borgere

En sejr, for dem der har mindst. Det mener Svendborgs borgmester Bo Hansen (S). Han undrede sig over de høje rentesatser på lån til udsatte borgere, når kommunen i forvejen stillede garantien. Og den undren førte til, at renten blev sat ned.

- Rentesatserne har ligget i mellem ti og 12,5 procent, og det synes jeg har været meget højt, siger Bo Hansen.

Når borgere uden en formue skal låne penge til at betale et indskud i en lejlighed, kan de typisk ikke låne penge i banken. Så går Svendborg kommune ind og garanterer lånet.

- Vi garanterer typisk for syge, udsatte borgere. Alle dem, der i virkeligheden ikke er kreditværdige i et pengeinstitut. Det er helt fair, at når de skal låne et indskud i en bolig, så kan de reelt set ikke låne i banken, fordi de ikke kan stille nogen sikkerhed. Så går kommunnen ind og stiller garantien, siger Bo Hansen.

Sagen gik op i systemet

Sagerne havner på borgmesterens skrivebord, hvor han skriver under på garantien. Men han undrede sig over at renteniveauet var så højt, når bankerne ikke havde nogen risiko.

- Risikoen forsvinder sådan set, når jeg skriver under på det, for så er man sikker på at få sine penge. Og så burde procentsatsen sådan set også blive lavere.

Svendborgs borgmester gik til den lokale filial af Danske Bank, og herfra gik sagen videre op i systemet.

Noget tyder på, at det ikke har været helt hensigten at beholde renteniveauet så højt på lånene til borgere, der på normalvis ikke kan låne i banken.

- Man kan i hvert fald sige, at det produkt, som har en meget lang historie, og sådan set i virkeligheden ikke er blevet kigget efter i sømmene på rentesiden. Der må vi sige, at der har borgmesteren dygtigt rakt ud, og vi har taget handsken op og kigget ind i det. På baggrund af det har vi nu justeret, siger Steen Møller Hansen, der er områdedirektør i Danske Bank.

Rentesats mere end halveret

På baggrund af sagen fra Svendborg har Danske Bank nu sat rentesatsen ned.

- Man kan altid diskutere, når man laver en prisnedsættelse, om det er en fejl. Jeg glæder mig over, at vi nu kan støtte disse kunder, som ofte har en svær økonomi, med at få en billigere husleje og et billigere omkostning for deres lån. Derfor kigger vi fremad på den gode måde, siger Steen Møller Hansen.

Rentesatsen blev dermed sat ned fra 12,5 procent til fem procent.

- Jeg synes egentlig, at fem procent er godt nok. Når man ser det kommer fra et niveau, der er mindst dobbelt så højt, så synes jeg faktisk det er en sejr for dem, der har mindst. Det er relativt mange penge, de sparer hver måned, hvis man kigger på lånenes størrelse, siger Bo Hansen.