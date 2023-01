Borgmester vil give fynske VM-helte ro: - Vi er ret vant til fejringer

GOG-spillerne Lukas Jørgensen og Simon Pytlick skal ikke frygte at komme hjem til Sydfyn, når den store guldfest i København er overstået mandag.

Svendborg Kommunen er nemlig ikke på den anden ende.

- Lige så meget, som de vil fejre sejren, så er det også min oplevelse, at de gerne vil have en pause og have ro, når de kommer hjem efter en lang og hård slutrunde, siger Svendborgs borgmester Bo Hansen (S).

Derfor er der heller ikke nogen stor sejrsfest arrangeret i Svendborg Kommune, når spillerne vender tilbage til GOG's håndboldhaller i Gudme.

Faktisk griner borgmesteren lidt, da TV 2 Fyns journalist spørger til kommunens fejring.

- Det kan måske lyde sådan lidt, men vi er ret vant til fejringer her i kommunen, siger Bo Hansen, der huser mange sportstalenter i den sydfynske kommune.

Selv fysioterapeut har sydfynske rødder

Det er dog ikke, fordi borgmesteren ikke under de lokale VM-stjerner mere fejring.

- De gør en stolte og er ambassadører for det område, som jeg også er ambassadør for, og de gør det rigtig flot, siger borgmesteren.

Han påpeger, at startopstillingen flere gange under VM har været besat af stjerner med baggrund i de sydfynske håndboldhaller.

Udover Simon Pytlick og Lukas Jørgensen, der nu begge også spiller i GOG, så har blandt andre Niklas Landin, Magnus Landin, Mikkel Hansen og Mathias Gidsel en fortid på efterskolen i Oure, ligesom Niclas Kirkeløkke, Michael Damgaard, Kevin Møller, Lasse Møller og Emil Jakobsen alle har spillet i GOG.

Og det samme har den i VM-sammenhæng endnu ubesejrede danske landstræner, Nikolaj Jacobsen.

- Vi er meget stolte af den uddannelsesindustri, vi har i kommunen. Der kommer mange hertil, der gerne vil dyrke deres sport her, og det betyder meget.

Også landsholdets fysioterapeut og fotograf arbejder i det daglige i Sydfyn.

Fysioterapeut Anja David Greve er for eksempel tilknyttet GOG ved siden af sit arbejde for landsholdet.

Fejring kommer

Bo Hansen, der selv er stor håndboldfan, forsikrer dog om, at de to GOG-guldvindere nok skal blive hyldet.

Det sker til næste hjemmekamp, hvor Lukas Jørgensen og Simon Pytlick vil blive fejret og borgmesteren Bo Hansen vil overrække en gave til de to landsholdsspiller i Gudmehallen.

Næste kommende hjemmekamp er 11. februar, hvor GOG-drengene møder TTH Holstebro i Phønix Tag Arena i Gudme.

Klubbens stolte direktør, den tidligere spiller Kasper Jørgensen, var søndag i Stockholm, hvor han så finalen og festede med holdet.