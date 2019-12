Brand i lejlighed i Svendborg - én person anholdt

Der har sent lørdag aften været brand i en etageejendom i Bagergade i Svendborg.

Læs også Ung mand tog kvinde på bagdelen - kort efter blev han anholdt

I den forbindelse har Fyns Politi anholdt en mand, som bor i en af lejlighederne.

- Branden er formentlig opstået i kælderen, siger vagtchef Ehm Christensen til TV 2/Fyn.

- Lige nu er vi ved at finde ud af, hvad der egentlig er sket, forklarer vagtchefen.

Spredt sig til taget

Politi og brandvæsen fik anmeldelsen lørdag klokken 22.04.

Som det fremgår af videooptagelser fra branden, måtte brandfolk slukke branden fra taget, hvortil ilden havde spredt sig.

Manden, der er anholdt, er 59 år. Politiet fortsætter med at efterforske branden for at finde ud af, om den er påsat af beboeren.

Ingen personer kom til skade i forbindelse med branden i Bagergade.