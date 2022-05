Brilliant pletskud sikrede 12-årige dreng vild præmie

Torsdag blev der lavet et vaskeægte pletskud i basketkampen mellem Svendborg Rabbits og Bakken Bears. Men det var hverken spillere fra det fynske eller jyske hold, der kastede bolden.

Det var derimod 12-årige Alexander Kiefe Borup McIntyre.

- Det var lidt nervepirrende, men jeg prøvede bare ikke at tænke alt for meget over, at der stod så mange mennesker og kiggede på, husker han.

I pausen i torsdagens hjemmekamp stod Alexander Kiefe Borup McIntyre inde på banen og rettede hele sin opmærksomhed mod kurven. Her skulle han forsøge at score fra midten af banen, og med et langt tilløb og lidt driblen lykkedes det for den unge basketspiller.

Ring med dyr brilliant

Herefter ville jublen ingen ende tage, og det var ikke kun Alexander Kiefe Borup McIntyre, der var begejstret for sit skud.

Grunden til at han overhovedet befandt sig midt på banen i pausen skyldes nemlig, at Alexander Kiefe Borup McIntyres mors veninde Nina Kuschinsky inden kampstart havde deltaget i basketklubbens lotteri. Her havde hun vundet retten til at skyde fra midten, og i stedet for at forsøge selv, bad hun den 12-årige dreng om hjælp.

Det var en god beslutning.

For udover æren af at være den første nogensinde, der har scoret i de to år konkurrencen har kørt, så vandt Alexander Kiefe Borup McIntyre også en brilliantring til over 8.500 kroner.

Får selv en præmie

Lørdag var Alexander Kiefe Borup McIntyre så forbi guldsmeden i Svendborg, der havde sponsoreret ringen, og her fik han sig noget af en overraskelse.

Fordi det var Nina Kuschinsky, der havde købt loddet, var det selvfølgelig hende, der skulle have den flotte ring, men guldsmed Thomas Pind ville også give den unge basketspiller et minde om den flotte præstation.

Derfor viste han Alexander Kiefe Borup McIntyre et lille vedhæng formet som en basketbold, som skal indgraveres og sættes i en halskæde. Det vakte glæde hos den 12-årige dreng.

- Det kommer til at betyde rigtig meget for mig, det er virkelig fedt. Nu er det også første og måske sidste gang jeg kommer til at score det skud, så det er virkelig fedt, siger Alexander Kiefe Borup McIntyre.