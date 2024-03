Brødrepar i retten for narkosalg på Snapchat: "Lokalt og loyalt" stod der i annoncen

Pegede på tiltalte

I vidneskranken tog en kvinde midt på formiddagen plads. Hun er mor til en 33-årig mand, der i maj 2023 blev anholdt og dagen efter fik en straksdom på to og et halvt års fængsel for videresalg af kokain og hash.

I første omgang havde hun bedt om, at de to tiltalte ikke var til stede i retssalen, men anklageren mente ikke, betingelserne var opfyldt, og det var dommeren enig i.

Kvinden fortalte, at hun skulle tømme sin søns lejlighed, efter han var endt i fængsel. Pludselig bankede det hårdt på døren, og uden for stod tre mænd. To af dem stod forrest, og de ville gerne ind for at hente noget. Noget, der blandt andet lå under en kogeplade. Men det tillod moren ikke. I retten fortalte hun, at en af mændene sagde:

- Bare fordi han er blevet taget, kan forretningen ikke gå i stå.

Den samme mand spurgte hende, om hun ikke kunne lede efter noget bestemt, og når hun havde fundet det, skulle hun aflevere det hos en frisør i Svendborg. Men også det afviste moren.

I retten ville anklageren vide, om hun kunne genkende de to personer, der stod forrest i døren den dag. Den ene havde solbriller på, men den anden kunne hun godt genkende, sagde hun.

- Kan du pege på ham, spurgte anklageren.

Kvinden pegede derefter på den yngste af de tiltalte.