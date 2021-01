Byrådsmedlem forlader DF: - Det kan hurtigt blive rigtig grimt

Dansk Folkeparti på Fyn slår fortsat revner. Denne gang er det byrådsmedlemmet Johan Emil Rasmussen, som vender partiet ryggen og fortsætter som løsgænger.

Den 27-årige Johan Emil Rasmussen sidder i byrådet i Svendborg. Han skriver i et opslag på Facebook, at der er "åbenlyse problemer, som har smadret Dansk Folkepartis lokalforening i Svendborg".

- Jeg må konstatere, at der i min byrådsgruppe (Johan Emil Rasmussen og Dorthe Ullemose, red.) er et meget forskelligt syn på, hvad der er almindelig god opførsel og social acceptabel adfærd, skriver Johan Emil Rasmussen, og fortsætter:

- Jeg kunne lave en lang liste med eksempler på uheldige optrædener og manglende samarbejdsevner, men det kan hurtigt udvikle sig til et meget beskidt slagsmål i offentligheden, hvilket jeg egentlig helst vil undgå. Misforstå mig ikke, hvis der er et ønske om at tage den diskussion i offentligheden, så holder jeg mig ikke tilbage, men jeg tænker bare, at det hurtigt kan blive rigtig grimt. Det er der formentlig ingen, som har en interesse i.

TV 2 Fyns politiske kommentator, Jesper Buch, ser ikke Johan Emil Rasmussens exit, som en konsekvens af krisen i partiet på landsplan, men alene som et lokalt anliggende.

- Det efterlader Dorthe Ullemose med et stort forklaringsproblem, fordi hun nu har mistet fire kolleger siden valget i 2017 og fælles for dem alle fire er, at de ikke har været i stand til at samarbejde med hende.

- Johan Emil Rasmussen siger det ikke direkte, men når han henviser til byrådsgruppen, er det møntet på spidskandidaten Dorthe Ullemose, da der kun er ham og hende i gruppen. Det han siger er jo faktisk, at han ikke deler hendes syn på almindelig god opførsel og social acceptabel adfærd, siger Jesper Buch.

Med Johan Emil Rasmussens exit er der nu fire byrådsmedlemmer i Svendborg, som har forladt Dansk Folkeparti, og det efterlader Dorthe Ullemose, som den sidste DF'er i byrådet.

Afviser ikke nyt fynsk parti

For knap 14 dage siden så et helt nyt parti dagens lys: De LokalNationale. Partiet er stiftet af flere tidligere fynske DF'ere og har den odenseanske byrådspolitiker Christel Gall i spidsen.

Ved samme lejlighed sprang den markante Nyborg-politiker Carsten Kudsk fra Dansk Folkeparti og ud som medstifter af De LokalNationale.

Johan Emil Rasmussen er ikke afvisende overfor det nye parti, men tager i første omgang en lille tænkepause.

- Jeg er nationalkonservativ og der er ikke andre nationalkonservative i byrådet, men jeg holder mulighederne åbne, siger Johan Emil Rasmussen, som studerer statskundskab på SDU i Odense, til TV 2 Fyn.

Jens Munk, Jesper Larsen og Morten Sol Petersen har tidligere været medlem af Dansk Folkeparti. Sidstnævnvte mistede sin valgbarhed i forbindelse med en dom for vold, hvilket gav plads til Johan Emil Rasmussen i byrådet, mens Jens Munk er blevet løsgænger og Jesper Larsen er skiftet til Venstre.

Johan Emil Rasmussen meddeler, at han stiller op til efterårets kommunalvalg.

TV 2 Fyn ville gerne have haft en kommentar fra Dorthe Ullemose, men hun henviser til formanden for Dansk Folkepartis lokalforening i Svendborg, Marianne Mix Larsen, men det har ikke været muligt for TV 2 Fyn at få kontakt til Marianne Mix Larsen.

