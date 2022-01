Campingplads vil gerne følge statsministers ønske om grøn fremtid, men afgifter er i vejen

Grønt foregangsland med barrierer

Den drøm vil statsminister Mette Frederiksen højst sandsynlig byde velkommen. I hvertfald talte hun i årets nytårstale om Danmark som et grønt foregangsland.

- Vi skal kollektivt være ligeså utålmodige, som kloden har brug for, sagde statsministeren blandt andet.

Og campingchefen er også ivrig for at følge denne opfordring, men offentlige regler og afgifter står i vejen for den grønne omstilling på campingpladsen.