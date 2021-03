Carl Aage Jensen vil genrejse søfartsby - skyder millionbeløb i ny erhvervspark

Gravkøer, fabrikker og fyldte bådpladser.

Der er evigt travlt ved Svendborgs havneområde.

Den historiske søfartsby har længe haft vind i sejlene, når det kommer til det maritime. Alligevel mangler der noget. I hvert fald hvis man spørger erhvervslederen, Carl Aage Jensen fra C.C. Jensen.

- Stemningen, jeg får, når jeg bevæger mig ned på havnen, har ændret sig meget, siden jeg var dreng. Svendborg har jo været en rimelig industriby før i tiden. Det er det ikke mere, for de fleste af vores store firmaer er enten blevet nedlagt eller blevet små, fortæller erhvervslederen.

Carl Aage Jensen er nostalgisk anlagt, når det handler om byens havn. Han er selv opvokset i Svendborg, hvor han overtog sin fars familievirksomhed C.C. Jensen, der fremstiller oliefiltre til skibsfarten.

Nu vil han være med til at skabe endnu mere fokus på byens havn. Derfor er han gået først, og har samlet flere private investorer. Sammen vil de bygge en ny maritim erhvervspark på havnen i Svendborg. Målet med projektet er at genrejse Svendborg som maritim søfartsby.

Carl Aage Jensen kan tydeligt huske livet på havnen, fra da han var barn. Foto: Ida Alstrup Klausen

Tæt samarbejde med Simac

Erhvervsparken skal husere maritime virksomheder og iværksættere. Samtidig skal bygningen være i tæt samarbejde med nabohuset, Simac, om at uddanne de dygtigste navigatører og maskinmestre i Danmark. Planen er, at erhvervsparken skal leve i symbiose med uddannelsesinstitutionen.

- Ambitionerne bag erhvervsparken er store. Når man har erhvervet i det ene hus og skolen ved siden af, så kan man med ro i sindet forsikre om, at der er intet teknisk angående drift af kommerciel skibsfart, der ikke vides i det hus, fortæller Carl Aage Jensen.

Vi vil gerne deltage i verdens liv. Det gør du med sådan noget, som det her Carl Aage Jensen

Og de ambitioner deler Jesper Bernhardt, direktør hos Simac.

- Vi skal ikke bare være på forkant, men også være medskabere af fremtiden. Det er det, det nye Simac skal bruges til i relation og samarbejde med erhvervspartnere, forklarer Jesper Bernhardt.

Søfart i byens DNA

Carl Aage Jensen står for hovedparten af de 72 millioner kroner, som den nye erhvervspark kommer til at koste. Og det er ikke beskedne lokaler, der er tale om. Byggeriet skal være på hele 5000 kvadratmeter.

Plan over det kommende byggeri. Foto: C&W Arkitekter

Planerne om en ny erhvervspark glæder også Svendborgs borgmester, Bo Hansen (S).

- På den ene side er det den maritime stolthed. Den fylder meget. Man vil gerne holde fast i den identitet i det sydfynske. Og så er det samtidig arbejdspladser.

For det maritime er en fast del af byens DNA, hvis man spørger borgmesteren. Derfor er det alfa og omega at fastholde Svendborgs historiske arv gennem nye projekter.

- Det maritime betyder rigtig meget for borgerne i Svendborg. Jeg synes også, at vi mentalitetsmæssigt har kigget meget efter en kulturarv. Nu kommer der faktisk noget, hvor vi bygger et erhvervshus, som er til fremtidens maritime folk på havet. Det er jeg superstolt af, at vi gør på de her kanter.

Og spørger man Carl Aage Jensen om ambitionerne bag projektet, så er beskeden klar.

- Vi skal ikke blive en soveby, der udelukkende har spillesteder, kultur og feriegæster. Vi vil gerne deltage i verdens liv. Det gør du med sådan noget, som det her. Det er nødt til at være ambitiøst. Vi vil gerne holde på nogle af de gode studerende i byen, fortæller han.

