Carl Erik har en helt særlig have - nu skal den bruges mod oversvømmelser

Pensionist Carl Erik Bentzen fra Svendborg fik mandag besøg af miljøminister Lea Wermelin (S), der kom forbi for at se, hvordan hans have kan bruges i kampen for at mindske oversvømmelser i Svendborg og resten af landet.

Læs også Med hjælp fra handelsgymnasium: OB vil være mere bæredygtig

Regnvand, der lander på Carl Erik Bentzens grund, bliver på hans grund i stedet for at løbe over til naboen eller andre steder, hvor det samler sig og resulterer i oversvømmelser.

- Alt det vand, der kommer på tagene, får vi ført ned i jorden, hvor det kan sive ned, fordi jorden har siveevnen til det. Alle fliser, der er lagt her, er lavet, så det hælder, og vandet går ud i noget jord eller en sivebrønd, siger Carl Erik Bentzen til TV 2/Fyn.

- Det vil sige, at vi beholder alt vores regnvand på vores egen grund, og det skal kommunen ikke bearbejde sammen med alt andet, slår han fast.

Samler gode idéer

At alle danskere skal have en have ligesom Carl Erik Bentzens, er dog næppe den rigtige løsning, mener miljøministeren, der besøgte haven i Svendborg for at se, hvordan det fungerer.

- Jeg tror ikke, der er én løsning, som er den rigtige for alle. Derfor handler det om at få alle de gode idéer på bordet, der er fra de forskellige kommuner, siger Lea Wermelin.

- Vi skal tænke i nye redskaber til at håndtere alt det regnvand, og det er en af måderne, man har gået til det på en ny måde her i Svendborg, fortæller ministeren.

Besøget i Svendborg er et skridt på vejen for regeringen til at lave en ny plan for klimatilpasning. Miljøministeren kan endnu ikke sige, hvornår den nye plan er klar.

Succeshistorie fra Odense

Besøget på Fyn bragte også Lea Wermelin til Odense, hvor man har haft succes med at samle større regnvandsmængder, uden det generer husejere og landmænd alt for meget.

- Langs Odense Å er der store arealer, som - når der er behov for det - kan optage og gemme på de store mængder vand, der kommer ned. Det er ret vigtigt for at undgå, at vandet ikke havner de forkerte steder, for eksempel i vores boliger eller på markerne hos landmændene. Det kan man lære af i andre dele af landet også, siger Lea Wermelin.

Denne vinter har været den næstvådeste nogensinde. Februar 2020 var den vådeste februar nogensinde med 135,1 millimeter nedbør ifølge Danmarks Meteorologiske Institut.