Coronafrygt i GOG: VM-håndbold spilles for tusindvis af tilskuere

Når VM-trofæet i håndbold skal forsvares i Egypten fra næste uge, løber fire spillere fra den sydfynske klub GOG med ind på banen.

Det drejer sig om stregspilleren Anders Zachariassen, fløjspilleren Emil Jakobsen og de to bagspillere Morten Olsen og Mathias Gidsel. Og de kommer til at løbe ind til lyden af hujende og klappende tilskuere.

Umiddelbart lyder det som en drøm, men direktør i GOG Kasper Jørgensen har svært ved at forstå den beslutning.

Læs også Komet fik "kæmpe chok", da landstræner ringede

- Jeg synes, det er meget specielt, at der skal være tilskuere. Det undrer mig, når man ser et verdenssamfund, der er dybt presset af corona, siger han.

Helt forkert beslutning

Havde det været afholdt i alle andre lande, tror jeg ikke, der havde været tilskuere Kasper Jørgensen, direktør, GOG

De fleste har efterhånden vænnet sig til at se tomme tribuner til de store sportsbegivenheder for at beskytte mod coronavirussen. Til det forestående VM kan der være op til 3.400 tilskuere i den ene af hallerne.

VM afvikles i Egypten, som er hjemland for præsidenten i det internationale håndboldforbund, Dr. Hassa Moustafa. Dét tror Kasper Jørgensen har en afgørende betydning.

VM-truppen 2021 Målvogtere Niklas Landin, THW Kiel

Kevin Møller, FC Barcelona

Emil Nielsen, HBC Nantes Fløjspillere Magnus Landin, THW Kiel

Emil Jakobsen, GOG

Lasse Svan, SG Flensburg-Handewitt

Johan Hansen, TSV Hannover-Burgdorf Stregspillere Anders Zachariassen, GOG

Henrik Toft Hansen, Paris St. Germain Handball

Simon Hald, SG Flensburg-Handewitt

Magnus Saugstrup, Aalborg Håndbold Bagspillere Henrik Møllgaard, Aalborg Håndbold

Mikkel Hansen, Paris St. Germain Handball

Morten Olsen, GOG

Mads Mensah, SG Flensburg-Handewitt

Jacob Holm, Füchse Berlin

Lasse Andersson, Füchse Berlin

Nikolaj Øris, Bjerringbro-Silkeborg Håndbold

Mathias Gidsel, GOG

Nikolaj Læsø, Aalborg Håndbold Se mere

- Havde det været afholdt i alle andre lande, tror jeg ikke, der havde været tilskuere, siger han og fortsætter:

- Jeg kender jo ikke smittespredningen i Egypten, men folk bliver ikke testet, og det foregår på en helt anden måde. Så det er for mig at se forkert at gøre.

Publikum er vigtigt, men...

De fire GOG-spillere er under Dansk Håndbold Forbunds (DHF) varetægt under verdensmesterskaberne, og derfor kan Kasper Jørgensen hverken gøre til eller fra.

Læs også Det nye GOG: Første træning er starten på DM-guld

- Der står i kontrakterne, at bliver spillere udtaget til landsholdet, skal vi samarbejde. Derfor er det dem, der tager risikovurderingen, og det tror jeg, de har helt styr på, siger direktøren i den sydfynske klub.

Jeg synes ikke, at det er optimalt, og ser det som en helt forkert beslutning Kasper Jørgensen, direktør, GOG

Blandt de udtagede fra GOG er Emil Jakobsen og Mathias Gidsel, der begge har slutrundedebut.

- De har begge taget ligaen med storm, og det er fuldt fortjent, siger Kasper Jørgensen, der mener, at det bliver en stor oplevelse for de to debutanter, selvom det er under noget anderledes omstændigheder.

Dog bekymrer det ham, at de skal spille for så mange tilskuere.

- Det er klart, at al sport afvikles for publikums skyld, men vi har vænnet os til langt færre tilskuere. Så jeg synes ikke, at det er optimalt, og ser det som en helt forkert beslutning, fortæller Kasper Jørgensen.