Cykelstier riskerer at vente på grund af høje asfaltpriser

Reparerer veje fremover

Asfalt prisen reguleres bagud fra årsskiftet, så det er først fra næste år, at kommunen for alvor vil mærke, der er råd til mindre asfalt. Udvalgsformanden forsikrer dog om, at hullede veje vil blive repareret.

- Der er et par firmaer, som tager sig af at vedligeholde vores veje, så det har vi sådan set kontrakt på. Men alle de nye projekter, hvor vi vil have lagt ny asfalt, ud lavet nye cykelstier og flyttet ting og sager. Det er sådan nogle ting, vi kan risikere at udskyde, siger han.

Meldingen om, at reparationer fortsætter, bakkes op af Jan Nørregaard Olsen, der er administrerende direktør hos Munck Asfalt, som er nogle af dem, der reparerer asfalten i kommunen.

- Vi kan godt garantere, at der vejen også bliver lavet fremover.

Men jo ikke så mange med det begrænsede budget?

- Nej, det er en udfordring i dag, at asfaltpriserne og råvarepriserne er steget så meget, siger han.

Et af de tiltag, man har gjort i Svendborg, er, at i højere grad lade forsyningsselskaberne komme til for at udføre gravearbejde, mens man venter på at lægge ny asfalt.