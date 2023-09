Da fritidsklub forbød skærme, gjorde børnene noget, der kom bag på pædagogerne

Karen Majgaard synes, at skærmene skal blive hjemme, men hvis de skal have dem, bør der være rammer.

- Vi er bagud i forhold til at sætte rammer for vores børn, så de ikke sidder og bliver nogle små "lemmings", der konstant skal have dopaminudskillelse i hjernen og hele tiden skal søge det fix, de får i deres skærme, siger hun.

Karen Majgaard mener, at rammerne bør komme fra et helt bestemt sted.

- Jeg synes sådan set ansvaret ligger politisk. Jeg er fuldstændig klar over, at vi forældre skal på banen. Men det kan vi simpelthen ikke vente på, for så bliver der skabt et A- og et B-hold. Et hold for de børn, der har forældre, som sætter rammer og regler og et andet hold, som slet ikke har rammer og regler for hvor mange timer, og hvad de må bruge deres skærme til.

Hun ved, at der er nogle retningslinjer på vej, og hun håber, at det kan ændre noget.

- Det er jo kun retningslinjer, og det er op til skolerne at forholde sig til dem. Men forhåbentlig kan det sætte nogle frø og inspirere ledere i skolerne og på klubområdet til at sætte de her rammer, fortæller hun.

Fremtiden

Tilbage i fritidsklubben håber pædagog Laurits Mikkkolinuis Mader på, at fremtiden ser anderledes ud.

- Jeg synes, det er en virkelighed, der fylder mere og mere for børn. Jeg synes bare, de skal have lov til at være børn. De skal mærke, hvor fællesskabet kan lykkes. Jeg håber, at vi om 10 år ser tilbage og tænker: Okay, hvad tænkte vi på, da vi gav vores børn telefoner med, siger han.

Alligevel er han ikke helt sikker.

- Det kan sgu også være, at jeg er en gammel kæmpe nogle gange, som tænker, at det er lykken, fortæller han.