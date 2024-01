Da Per tog dronningen med i en mudret udgravning, gik det galt

Dronningen trak aldrig i sine gummistøvler, men begav sig i stedet ned i udgravningen, iført sine sandaler, for vejret var godt den dag.

- Det, man kunne have frygtet, var, om dronningen skulle være kommet galt afsted, for der var altså meget pløret derude. Men hun var heldigvis fornuftigt klædt, og rigtig fin at have med. Der var slet ikke nogle problemer. Det var først da vi begyndte at tale om fundene, at det gik galt, husker han.

Glemte tidsplanen

Under præsentationen af de fund, som var gjort i udgravningen, lod dronningen sig medrive på en måde, der fik konsekvenser for resten af hendes besøg.

Hendes nysgerrighed var simpelthen ustoppelig, og især guldgubberne (små guldfigurer red.) fangede hendes interesse.

- Lige præcis med fundene gik det galt, for hun kunne slet ikke løsrive sig. Vi havde nogle meget fine samtaler om de her fund, men det bevirkede, at hun blev en halv time forsinket. Hun skulle ellers have været ind og tage imod Henrik efter hans rundvisning på værftet, husker Per Thomsen.