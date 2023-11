Dagplejer og sosu-assistent vil ned i tid: - Jeg bliver provokeret

Mere fuldtid i fremtiden?

Ifølge Kommunernes Landsforening (KL) er den gennemsnitlige arbejdstid for danskere 30,7 timer om ugen. Tal fra FOA viser, at 80 procent af medarbejderne i ældreplejen, arbejder på deltid. En fælles kampagne mellem KL og FOA med navnet "En fremtid med fuldtid" har siden 2020 arbejdet på at sikre, at der er medarbejdere nok til fremtidens velfærd.



40 procent af de kommunalt ansatte arbejder i dag på deltid, og inden for nogle faggrupper er det endnu flere. For eksempel arbejder otte ud af ti af de social- og sundhedsansatte på deltid. Det gælder også for halvdelen af pædagogerne.



Og ifølge Mona Striib, forbundsformand for FOA, er det en meget vigtig faktor, at flere deltidsansatte går op i timer.

- Man må bare sige, at hvis ikke flere går op på fuldtid, så kommer vi til at mangle hænderne. Det er jo arbejdstimer der mangler, hvis ikke vi får langt flere, meget hurtigt, til at gå op i fuld tid. Det er rigtig vigtigt, at det her kommer til at gå hurtigere, end det gør nu, siger Mona Striib.



- Der er flere og flere der indser, at hele ældreområdet kan udvikle sig til én stor katastrofe, hvis ikke vi sørger for at der er flere arbejdstimer til rådighed. Der bliver flere og flere ældre med plejebehov. Derfor er det en bunden opgave at sikre, at vi har arbejdstimer nok, til at levere en ordentlig kvalitet til velfærden, siger hun.