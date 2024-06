Danske Spil efterlyser: Har du vundet 50 millioner kroner?

Den helt igennem absurd heldige Eurojackpot-spiller, der nu kan bryste sig at titlen som multimillionær, og som har købt sin kupon i Føtex i Svendborg, har endnu ikke meldt sig på banen.

Derfor opfordrer Danske Spil nu i en pressemeddelelse alle danskere, der har været forbi dagligvarebutikken, til at tjekke deres kuponer efter.

- Vinderen fra Fyn må meget gerne give os et kald hurtigst muligt. Så giver vi en brunsviger sammen med de 50 millioner kroner, siger Malene Mølgaard, som er direktør for Danske Spils lotterier, herunder Eurojackpot.

En historisk Eurojackpot-trækning udspillede sig, hvor en dansker, som havde købt sin kupon i 7-Eleven, vandt svimlende 760 millioner kroner, hvilket er den største gevinst, en dansker nogensinde har vundet i lotteriet. Derudover vandt to øvrige spillere en ganske okay trøstepræmie på de 50 millioner kroner hver, og her mangler den ene altså endnu at give sig til kende.