De ånder lettet op i Svendborg: Brandskolen har ikke forurenet alvorligt med PFOS

DMR anbefaler at selve brandøvelsespladsen undersøges for at afklare, om der her er højere indhold af PFAS-forbindelser, som er årsag til den afsmitning, der ses i de udtagne jordprøver.

Det anbefales også, at der laves boringer i det terrænnære grundvand i søen og at lave jordprøver længere væk fra brandskolen for at få en indikation af, hvad den generelle baggrundsværdi i området er.

Kommunens Natur- og Miljøudvalg behandler sagen på sit førstkommende udvalgsmøde, torsdag den 9. november.