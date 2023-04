Delfinen Delle er forsvundet fra Svendborg Havn: - Det er mærkeligt

Faktisk mener han, at det kun vil være godt, hvis Delle fandt ud på dybere vand og væk fra havnen. Når sejlsæsonen begynder lige om lidt, så er det nemlig decideret farligt for delfinen at befinde sig i det trafikerede område.

Ifølge Jesper Stig Andersen dør hver anden solodelfin netop af samme grund.

- Og så har jeg jo vidst lige fra dag ét, hvor jeg mødte ham, at jeg er nødt til at skulle ud igen dagen efter, fordi man ved aldrig om, han er væk dagen efter.

- Jeg ved med mig selv, at jeg har grebet chancen og fået det maksimale ud af det her eventyr ved at være der hver dag, siger Jesper Stig Andersen.

Frygter ikke for turismen

Men Jesper er ikke den eneste, for hvem Delle har været en gave. Også turister og lokale har været forkælet med Delles langvarige tilstedeværelse i Svendborg Havn ifølge det lokale turistkontor.

Direktør i VisitSvendborg og Svendborg Event Anja Haas beskriver Delle som prikken over i'et for gæsterne i den sydfynske by.

- Der er ingen tvivl om, at vi kommer til at savne ham, men nu glæder vi os over, at han formentlig gør det, der er delfiners væsen og søger ud efter en mage.

Netop fordi Delle er et vildt dyr, har Anja Haas og kollegaerne på turistkontoret også meget bevidst holdt Delle ude af sine reklamer, der skal trække folk til byen.

- Vi har altid vidst, at det var en midlertidig glæde og derfor heller ikke sagt, at man skal komme her for at se delfiner, siger direktøren.

På VisitSvendborgs hjemmeside kan man ellers søge sig frem til flere artikler om Delle. De har dog været ren service over for turisterne, lyder det.

Rigtig mange har nemlig henvendt sig på turistkontoret for at få information om Delle, fortæller Anja Haas.

Hun forventer dog ikke, at Delles afgang fra Svendborg Havn får kosekvenser for turismen i byen.

- Det kan få konsekvenser for nogle dagsgæster, der svinger forbi, når de alligevel er på køreture, men ellers er det mest nogle sejlere, der kommer til at savne hans besøg, siger Anja Haas.

I 2020 og 2022 skabte Delle sig en del opmærksomhed, da det ellers nuttede havdyr viste sig, som det rovdyr det egentlig er og henholdsvis dræbte og jagtede et marsvin.