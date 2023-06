Onsdag indledes en ny retssag i Svendborg mod den forhenværende læge Svend Lings fra Kværndrup, der er tiltalt for at hjælpe et menneske med at begå selvmord.

Foran Retten i Svendborg var der onsdag morgen mødt omkring 25-30 demonstranter op for at støtte Svend Lings.

Svend Lings er tidligere dømt for at medvirke til selvmord ved Retten i Svendborg, Østre Landsret og Højesteret.