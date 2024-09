Den hesteglade læges utrolige dobbeltliv

Da svindelsagen skulle for retten i Svendborg 17. september kørte sagen som en tilståelsessag. Det, selvom hun tidligere havde nægtet alle anklager.



Her fik offentligheden for første gang et lille indblik i, hvad der med Jette Aaens egne ord lå bag svindleriet, der løb op i over fire millioner kroner.



Mandens sygdom blev starten

Med forholdsvis korte sætninger fortalte en grådlabil Jette Aaen i retten, at det hele begyndte omkring 2016, hvor hendes man var blevet syg. Jette Aaen fortalte, at med hans sygdom var indkomsten ikke længere den samme.

For at få økonomien til at løbe rundt og opretholde muligheden for fortsat at udleve sin hestepassion, begyndte Jette Aaen at svindle med falske faktureringer fra lægehuset.