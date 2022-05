Der bliver flere døde på Fyn: Hos Svendborg Krematorium er de forberedt

Stadig små

Selvom faciliteterne er i orden og arbejdsforholdene er gode, så understreger Dennis Andersen dog, at Svendborg Krematorium ikke kan hjælpe Odense Krematorium, hvis belastningen her bliver for stor på lang sigt. Det er krematoriet ikke gearet til.

- Vi ville kunne være behjælpelige i et begrænset omfang, men hvis det bliver i et større omfang, så ville man skulle gå ind og se på muligheden for at installere en ovn mere hernede, forklarer Dennis Andersen.