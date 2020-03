Derfor fravælger elever erhvervsuddannelser i Svendborg

29 ud af 33 niendeklasses-elever på Rantzausminde Skole i Svendborg vælger gymnasiet fremfor en erhvervsuddannelse. Sådan er de dystre udsigter for de sydfynske håndværksuddannelser. Ifølge Emma Glente, som går i niende klasse på Rantzausminde Skole, er der én årsag til, at hun vælger gymnasiet.

- Det er den mest almindelige vej, hvis man er lidt i tvivl, erkender hun.

Siden 2015 har der i Svendborg været lav procentvis tilgang til erhvervsuddanelserne. Det har betydet, at kommunen gennem de seneste år har gjort en lang række forskellige indsatser.

Det er dog ikke noget, der har haft en mærkbar effekt på Rantzausminde Skole. For eleverne i niende klasse på skolen handler fravalget især om, at der mangler information om erhvervsuddanelserne.

- Jeg synes overhovedet ikke, man får nok at vide om uddannelserne, deres løn, hvor lang tid de tager, og hvilke der er muligheder for, forklarer Ronja Freno, der går i niende klasse på skolen.

For formanden i Svendborgs beskæftigelses- og integrationsudvalg Pia Dam er det problematisk, at eleverne vælger erhvervsuddanelserne fra.

- Vi er et samfund, der er skruet sammen af mange forskellige opgaver. Det er vigtigt vi også har social- og sundhedshjælpere, smede, læger, lærere og alt muligt andet, forklarer hun.

Det handler om oplysning

Én af de få nienedeklasses-elever, der ville vælge en erhvervsuddannelse, er Halfdal Emil Juul Andersson.

- Jeg er bare træt af at sidde og kigge i en bog. Jeg vil gerne gøre det mere praktisk, samtidig med jeg føler, at det ikke lukker nogen muligheder, siger han.

Han mener, at information om erhvervsuddannelse kommer for sent.

- Man tænker ikke tidligt nok over, at der er andre muligheder, lyder det fra Halfdal Emil Juul Andersson.

Noget tyder på, at eleverne har ret. Allerede efter en times uddannelsesdiskussion og oplysning på Rantzausmindes skoles niende årgang var der yderligere fem elever, der ville overveje en erhvervsuddannelse.

Pia Dam er glad for at emnet tages op.

- Denne diskussion er enormt vigtig. Jeg tror meget af det handler om vejledning. Det handler om at klæde de unge på i forhold til, hvad der er af muligheder når du vælger en erhvervsuddanelse, fortæller Pia Dam.