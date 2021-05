Det nye Simac bliver forsinket i ni måneder

Elementerne er nu blevet fundet for svage i forhold til sikkerhedsniveauet, og formatet skal derfor rettes til, inden de bliver produceret. Efter samlingerne mellem betonelementerne er blevet rettet til, må projektet vente på ny plads i køen til produktion af betonelementerne.

Forsinkelsen forventes på grund af det store pres på byggesektoren at blive på cirka ni måneder.

- Vi er naturligvis ærgerlige over forsinkelsen, og jeg er personligt også ked af, at vi ikke kan modtage vores nye videns- og uddannelseshus som planlagt, siger Jesper Bernhardt, som er direktør for Simac.

Undersøgelse

Simac, Svendborg International Maritime Academy, uddanner fremtidens ledere til Det Blå Danmark og en række andre erhverv inden for industrien og energisektoren.

Det ny Simacs visionære målsætninger er at skabe optimale rammer om et fleksibelt lærings- og udviklingsmiljø, hvor undervisning, forskning og samarbejde med erhvervslivet skal bringes sammen.