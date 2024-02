Det har indtil videre taget seks år for godsejer Lars Kronshage at få lov til at opstillet tre vindmøller på 150 meters højde ved Broholm Gods.



Og i dag har et flertal i kommunalbestyrelsen i Svendborg givet deres endelige tilladelse ved at godkende kommuneplantillæg, lokalplan samt §25-tilladelse med tilhørende miljøvurdering.

Efter byrådets beslutning er der nu en fire ugers klagefrist - en såkaldt retslig høring.

Og det er noget Gitte Knudsen, der er nabo til godset, har tænkt sig at gøre.

Se videoen ovenfor og hør hvorfor.