DF-kandidat: - Jeg skylder mit parti at hjælpe

Onsdag aften bliver Dorthe Ullemose fra Svendborg officielt kandidat til Folketinget for Dansk Folkeparti ved det kommende valg, som, mange forventer, bliver udskrevet inden Folketingets åbning den 4. oktober.

Dorthe Ullemose vil med sit kandidatur være med til at høste stemmer til partiet og dermed hjælpe en anden kandidat i Folketinget, lyder hendes forklaring:

- Jeg skylder partiet at hjælpe. Jeg sidder allerede i kommunalbestyrelsen i Svendborg, og det er jeg glad for. Derfor sagde jeg nej til at stille op de første gange, jeg blev spurgt. Nu har jeg sagt ja, fordi det er vigtigt for mig at være med til at kæmpe, selvom partiet er i modvind, siger Dorthe Ullemose.

Dermed er hun nu en af de kandidater, der skal hive fynske stemmer hjem til et kriseramt Dansk Folkeparti .

En svær opgave, vurderer Kasper Løvkvist, politisk reporter på Avisen Danmark.

- Den seneste meningsmåling viser, at det bliver rigtig svært for Dansk Folkeparti. Partiet har heller aldrig haft rigtig godt fat i Fyn. Det er ikke her, de har haft de mest højprofilerede kandidater til Folketinget, fortæller han.

I den seneste måling nærmer Dansk Folkeparti sig spærregrænsen med 2,8 procent af stemmerne. Det svarer til fem mandater i alt.

Stemmesluger har forladt partiet

En anden fynsk DF-kandidat, der tidligere har trukket mange fynske stemmer, er heller ikke længere medlem af partiet. Det er Jens Henrik Thulesen Dahl, som forventes at melde sig under Inger Støjbergs faner inden længe.

- Det vil være sandsynligt, at Jens Henrik Thulesen Dahl trækker nogle af de stemmer, der før gik til fynske DF'er, med sig til Danmarksdemokraterne, hvis han som ventet stiller op for Inger Støjbergs parti, siger Kasper Løvkvist.

Dansk Folkeparti har udover Dorthe Ullemose blandt andet Alex Ahrendtsen, der stiller op i Odense Vestkredsen. Dorthe Ullemose fik 2670 stemmer, da hun senest stillede op til et Folketingsvalg i 2015. Alex Ahrendtsen fik 616 stemmer til valget i 2019.