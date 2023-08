Dobbelt skybrud har ramt Svendborg og Langeland

Lørdagens kraftige regn har resulteret i dobbelt skybrud i det sydfynske område.

Det viser de foreløbige nedbørstal ifølge Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) og TV 2 Vejret.

På det sociale medie X skriver DMI, at der på 30 minutter er faldet 37,8 millimeter regn i Rudkøbing på Langeland. Det samme skriver TV 2 Vejret.

Mediet tilføjer dog, at også Svendborg har været ramt af dobbeltskybrud. Her er der faldet 31,9 millimeter regn på en halv time.

Et skybrud er en realitet, når der falder mere end 30 millimeter regn på 30 minutter.

TV 2 Vejret skriver desuden, at der ifølge Meteorologisk Institut i Norge har været over 17.000 lyn over Danmark lørdag aften.