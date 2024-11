Dømt dj til gæster: - Tag en lykkemønt mæ til sparesvinet

Skal du alligevel ud og lufte danseskoene, så inviterer Harske Hubbi, hvis borgerlige navn er Claus Skytte, til fest.

Og han svøber ikke årsagen ind. Der skal betales regninger, og derfor hilse han det velkommen, hvis man tager "en mønt" med.

Claus Skytte blev i onsdags dømt i Østre Landsret for at have brugt to billeder af brunsviger i en video. Billederne var bare ikke Claus Skyttes egne, men derimod madbloggeren Lene Tranbergs, og derfor sagsøgte hun den fynske entertainer for brud på ophavsretten.

Den berømte dj skal nu betale 4.000 kroner for hvert af billederne oveni sagens omkostninger, som ifølge advokaten er mere end 20.000 kroner.