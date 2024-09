Dømt læge har solgt hestevilla videre - men huset bliver i familien

Jette Aaen, der tirsdag blev idømt to og et halvt års ubetinget fængsel for at have svindlet med mere end 26.000 falske ydelser i perioden 2016 til 2021, har solgt sin villa i Svendborg. Det fremgår af dombogen, som TV 2 Fyn har fået aktindsigt i.

Den fritliggende murstensvilla på 239 kvadratmeter blev opført i 2003 af Jette Aaen og hendes mand Ole Bjørn Rasmussen. Og allerede under sidste uges retsmøde stod det klart, at politiet havde beslaglagt tre millioner kroner i friværdien i lægeparrets villa samt en million kroner i parrets lejlighed i det mondæne kvarter på Enghave Brygge ved Sydhavnen i København.

De penge skulle bruges til at betale det skyldige beløb på i alt 4,2 millioner kroner, som det er blevet bevist i retten, at Jette Aaen har bedraget for.

Men med dommen der kom tirsdag, står det klart, at villaen, der ligger knap 300 meter fra Svendborgsund på Kogtvedvej i det vestlige Svendborg ikke længere tilhører Jette Aaen og Ole Bjørn Rasmussen. De har nemlig solgt boligen videre - til gengæld bliver huset i familien, for boligen er solgt til lægeparrets datter og svigersøn.

- Huset (...) og lejligheden (...) tilhører/tilhørte tiltalte og hendes ægtefælle Ole Bjørn Rasmussen. Det er oplyst, at Ole Bjørn Rasmussen er indforstået med konfiskation af friværdierne (...) og at ejendommen på Kogtvedvej er solgt til parrets datter og svigersøn, står der i dombogen.