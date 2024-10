Dømt læges hus solgt til datter og svigersøn - her er prisen

Jette Aaen blev tilbage i september idømt to og et halvt års ubetinget fængsel for at have svindlet med mere end 26.000 falske ydelser i perioden 2016 til 2021.

I den forbindelse kunne TV 2 Fyn fortælle, at lægeparrets store hesteejendom i Svendborg var blevet solgt til datteren og svigersønnen.



Handlen er foregået i en såkaldt familieoverdragelse, hvor Lokalbolig Svendborg har vurderet boligen til en omtrentlig udbudspris på 7.500.000 kroner.