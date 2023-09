Dramatisk skudsag: Først var anklager inhabil - nu er han tilbage

Samme anklager, som den 15. september blev erklæret inhabil i en retssag i Svendborg, er nu tilbage i samme retssag.

Det oplyser Fyns Politi til Ritzau, efter Landsretten har ændret afgørelsen om inhabilitet fra Svendborg.

Årsagen til at Retten i Svendborg erklærede anklageren inhabil, var en mailkorrespondance, som anklageren havde haft med et vidne ti dage tidligere.

I mailkorrespondancen skrev anklageren til vidnet, at han var et vigtigt vidne, at han kunne hjælpe med at få de tiltalte dømt til mange års fængsel, og at flere af dem også kunne stå til en udvisning, hvis de blev dømt.



Men Fyns Politi kærede afgørelsen til landsretten, som var uenig med byretten. Derfor er retssagen blevet genoptaget fredag.

Retssagen handler om et skyderi i sydfynske Skårup og besiddelse af hash og kokain.