Drikkevand forurenet 60 gange den tilladte mængde: - Hvis ikke man gør noget, ville vi være vidne til en ulykke

Det er dog endnu ikke lykkedes, men Region Syddanmark, Svendborg Kommune og Vand og Affald arbejder fortsat sammen om at håndtere problemet, og de vil nu sætte ind på flere områder.

Det kan man se i dagsordenen for Miljø- og Naturudvalget i kommunen, hvor sagen var oppe og vende tirsdag.

Pesticid er bekymrende

Ved Vand og Affald i Svendborg er projektleder Troels Bjerre ikke bange for at give synderen for forureningen, pesticidet DMS, en helt særlig titel:

- For nu at sige det på godt jysk, så er det det mest bøvlede pesticid, vi skal håndtere, siger han.

Den mængde, man har fundet i en af drikkevandsboringerne, kaldes ’alarmerende højt’ i dagsordenen for udvalget. Troels Bjerre fortæller, at i den nu lukkede drikkevandsboring P12 er koncentrationen 60 gange over det tilladte.