Dyredrab skal ifølge naturvenner efterforskes af ny politienhed

Der er brug for en særlig politienhed, der kan efterforske drab på fredede dyrearter som rovfugle og ulve.



Det mener Danmarks Naturfredningsforening (DN), der foreslår en ny enhed bestående af politiet og Naturstyrelsen.

- Der er nogle mennesker, som har adgang til våben eller gift og samtidig har total foragt for naturen og lovgivningen, og det kan simpelthen ikke passe, at det i langt de fleste tilfælde ingen konsekvenser har, siger præsident i Danmarks Naturfredningsforening Maria Reumert Gjerding i en pressemeddelelse.

Fredede dyr bliver dræbt

De senere år har der været flere sager om fredede rovfugle, der er blevet skudt eller forgiftet.

I 2020 omkom eksempelvis fem havørne ved Tåsinge, efter at de var blevet forgiftet med nervegiften carbofuran.

Samtidig er tre ulvepar over årene forsvundet i Stråsø Plantage i Vestjylland, uden at forskerne har kunnet finde spor efter dem.

Det er kun i et enkelt tilfælde dokumentret, at en fredet ulv er blevet skudt og dræbt. Det var i 2018 på en mark ved Ulfborg. En dengang 66-årig mand blev efterfølgende idømt 40 dages betinget fængsel.

Ifølge Maria Reumert Gjerding er det måske kun toppen af isbjerget.

- En væsentlig del af udfordringen er overhovedet at opdage det, og derfor aner vi heller ikke, hvor omfattende problemet faktisk er. De sager, vi taler om her, er jo kun dem, der helt tilfældigt er blevet opdaget.

- Et andet problem er, at det for almindeligt politi er meget svært at opspore, hvem der har forgiftet en fugl eller skudt et dyr. Alt i alt er resultatet, at mange sager ikke opdages eller opklares.

Findes i Norge

Naturfredningsforeningen foreslår, at man etablerer en efterforskningsenhed efter norsk forbillede.

Her har man ifølge foreningen med succes etableret en sådan model under navnet "Økokrim".

DN foreslår også, at strafferammen for at dræbe et fredet dyr hæves.

Som det er nu, kan det straffes med op til to års fængsel.

/ritzau/