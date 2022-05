Dyrere mælk, mel og smør - Kurven er blevet mindre, og kunderne vælger de billigere varer til

Højeste prisstigning siden 1984

For en brugsuddeler med 46 år på bagen er det lang tid siden, at han har oplevet noget lignende.

- Det er mange år siden, at vi har været med til sådanne stor prisstigninger, som vi har lige nu. Vi skal helt tilbage til Poul Schlüter med kartoffelkuren, hvor der var lige så store prisstigninger, siger Allan Kolding.

Forbrugspriserne er faktisk heller kke steget så meget på ét år siden 1984.

Hos Byens Bager i Broby har man sågar nødt til at sætte prisen på eksempelvis hveder op. Her er en pakke hveder steget med to kroner siden sidste år. Det giver en pris på 38 kroner.

- Det er egentlig ikke nok til at dække prisstigningerne, som der har været. Men vi bliver nødt til at satse på et mindre overskud, siger Alice Duvander, der er tidligere medejer og ekspedient hos Byens Bager.

El- og benzinpriser i himmelflugt

Men det er ikke kun i supermarkedet, at inflationen har en mærkbar betydning.

Ifølge Danske Banks forbrugerøkonom, Louise Aggerstrøm Hansen, så er særligt også de højere elpriser noget som rammer nogle danskere hårdere end andre, lyder vurderingen ifølge Ritzau.

Mange af årsagerne til prisstigningerne kan findes uden for landets grænser. Ruslands invasion af Ukraine og de efterfølgende sanktioner fra Vesten har eksempelvis ført til højere energipriser, uddyber forbrugerøkonomen.