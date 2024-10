Efter 21 år som frivillig vil Rikke gøre op med "ærgerlig" tendens

Tilbage i 2003 inviterede en fysioterapeutkollega hende med til et sportsevent for udviklingshandicappede. Her mærkede hun for første gang en helt speciel følelse.

- Når man ser den glæde og mærker, at man kan løfte andre - jeg tror ikke, man kan finde en større glæde, altså hvad kan jeg egentligt selv gøre, der kan gøre mig mere lykkelig?

Derfor er det sidenhen både blevet til bestyrelsesmøder, sandwichsmøring, tøjudlevering og transportkoordinering - alt sammen frivilligt arbejde indenfor parasporten.