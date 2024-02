Efter flere års nabo-kamp - godsejer får ja til vindmøller

Tre 150 meter høje vindmøller ved Broholm Gods kan snart blive en realitet, efter at et flertal i kommunalbestyrelsen i Svendborg har givet deres endelige tilladelse ved at godkende kommuneplantillæg, lokalplan samt §25-tilladelse med tilhørende miljøvurdering.

Dermed er der sat punktum for en kamp, der startede tilbage i 2018, da Broholm Gods og Fuglehavegård ansøgte om at få lov til at opsætte de tre vindmøller. Det sker, selvom naboerne i området ikke just var begejstrede over udsigten til tre kæmpevindmøller. Naboerne kan dog se frem til en kompensation, lyder det fra Svendborg Kommune.