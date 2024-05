Efter kopkoks: Lagersalg gjorde keramiker "flyvende glad"

Op mod 100 mennesker mødte i dag op hos keramiker Rikke Mauls lagersalg i Svendborg. Her solgte hun blandt andet de populære mor-kopper, som gik som varmt brød inden mors dag.

- Det er gået godt, som det plejer. Den første time er altid hektisk. Der var så mange mennesker, der stod i kø og gerne ville købe, fortæller Rikke Maul.

Det var derfor et helt andet humør, TV 2 Fyn blev mødt med, i forhold til en uge tidligere, hvor Rikke Mauls hjemmeside var brudt ned under det første salg af mor-kopperne.

På daværende tidspunkt var det en meget trist keramiker, der måtte se sin hjemmeside blive overrumplet, men hun var dog glad for den store interesse. Og det succesfulde salg lørdag inden mors dag var et plaster på såret.

- At sælge på den måde, hvor man møder ens kunder, er virkelig fantastisk. De er de sødeste mennesker, og de er glade for keramik, ligesom jeg er. Så det er en bekræftelse af, at de synes, det er fedt. Så ja, jeg er glad på en anden måde i dag. Flyvende glad, fordi folk kommer langvejs fra, siger Rikke Maul.